Funcionarios de la salud municipal cumplen cinco días en paro en San Pedro de la Paz: acusan falta de financiamiento

Desde hace cinco días, los trabajadores de la salud municipal de San Pedro de la Paz están en paro, debido a las agresiones que han sufrido de parte de pacientes, y por las dificultades económicas que atraviesan, marcadas por la falta de recursos y la suspensión de un pago extra que recibían.

La presidenta de la FUSAM, Cynthia Leal, advirtió en Radio ADN que “nos encontramos movilizados, ya que producto del desfinanciamiento actual se ha eliminado el artículo 45, que es un complemento al sueldo de los funcionarios. Creemos que la salud de nuestros trabajadores no debe depender de errores de terceros”.

Según destaca, el escenario económico es crítico: la administración anterior dejó un déficit de $1.800 millones en el área de salud, y a fin de mes varios contratos vencerán sin claridad sobre su continuidad.

Un nuevo gasto

A este contexto se suma la controversia por un gasto de $20 millones en una celebración para dirigentes vecinales en un local de parrilladas de la actual administración. El diputado DC Eric Aedo presentó un oficio en Contraloría cuestionando la pertinencia del gasto.

“No hay plata para arreglar las cámaras de seguridad, pero sí para pagar parrilladas”, dijo, recordando que los equipos están inoperativos incluso tras un reciente crimen en la comuna.

En tanto, el alcalde Juan Pablo Spoerer defendió la actividad asegurando que estaba contemplada en el presupuesto aprobado en diciembre y que el monto fue menor en comparación con los $144 millones destinados el año pasado a actividades similares.

“Nuestra postura no es vestir un santo para desvestir a otro. El artículo 45 es una asignación transitoria, no parte del sueldo permanente. El problema es que se normalizó”, explicó.

Mientras la Contraloría revisa los antecedentes, los funcionarios mantienen su paralización en medio de la incertidumbre económica.