;

Aumento de la PGU y aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los bonos que se pagan en septiembre

Con estos beneficios, el Estado busca aliviar la carga económica de los hogares chilenos.

Javiera Rivera

Chile currency, pesos, banknotes in a woman&#039;s hand

Chile currency, pesos, banknotes in a woman's hand / Andrzej Rostek

Con el inicio de septiembre, el Estado activará una serie de bonos, subsidios y beneficios que buscan apoyar económicamente a distintos grupos de la población chilena.

Este mes también llega con mayores gastos, ya que las Fiestas Patrias contemplan cuatro días de celebraciones. Por eso, el Gobierno entregará un aguinaldo especial.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025

  1. Pensionados: recibirán $25.280 junto a su jubilación. Además, se suman $12.696 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025.
  2. Trabajadores públicos: el monto dependerá de la renta líquida mensual. Quienes reciban hasta $1.025.622 obtendrán $88.667, mientras que quienes superen esa cifra recibirán $61.552.

Revisa también

ADN

Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU sube este mes para los mayores de 82 años, quienes comenzarán a recibir $250.000.

El resto de los pensionados mantiene por ahora el pago de $224.004, aunque se prevé un aumento gradual para los mayores de 75 años en 2026 y para los mayores de 65 años en 2027.

Otros beneficios de septiembre

  1. Subsidio al Empleo Joven (SEJ): pago mensual el 30 de septiembre, con montos de hasta $44.157 para trabajadores de 18 a 25 años del 40% más vulnerable.
  2. Bono al Trabajo de la Mujer (BTM): también se paga el 30 de septiembre, con un monto máximo de $44.157 para trabajadoras entre 25 y 59 años del 40% más vulnerable.
  3. Subsidio Familiar Automático y Tradicional (SUF): entrega de $22.007 por causante, y $44.014 en caso de discapacidad acreditada.
  4. Asignación Familiar: varía según ingreso, desde $22.007 hasta $4.267 por carga.
  5. Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): desde septiembre se pagará $250.000 a personas de 18 a 64 años que acrediten invalidez.
  6. Bono de Protección (Dueña de Casa): se otorga mensualmente por 24 meses, con montos que van de $23.694 a $22.007 según el tramo.
  7. Bono de Asistencia Escolar: $11.000 mensuales para estudiantes de 6 a 18 años con al menos 85% de asistencia a clases.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad