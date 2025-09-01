Aumento de la PGU y aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los bonos que se pagan en septiembre

Con el inicio de septiembre, el Estado activará una serie de bonos, subsidios y beneficios que buscan apoyar económicamente a distintos grupos de la población chilena.

Este mes también llega con mayores gastos, ya que las Fiestas Patrias contemplan cuatro días de celebraciones. Por eso, el Gobierno entregará un aguinaldo especial.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025

Pensionados: recibirán $25.280 junto a su jubilación. Además, se suman $12.696 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025. Trabajadores públicos: el monto dependerá de la renta líquida mensual. Quienes reciban hasta $1.025.622 obtendrán $88.667, mientras que quienes superen esa cifra recibirán $61.552.

Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU sube este mes para los mayores de 82 años, quienes comenzarán a recibir $250.000.

El resto de los pensionados mantiene por ahora el pago de $224.004, aunque se prevé un aumento gradual para los mayores de 75 años en 2026 y para los mayores de 65 años en 2027.

Otros beneficios de septiembre