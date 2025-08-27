“Expo Patitas”: feria gratuita para mascotas con adopciones, charlas y la corrida “Color Pet” en La Florida / PavelRodimov

La Municipalidad de La Florida, a través de sus Corporaciones de Fomento y Deportes, realizará la Expo Patitas este sábado 30 y domingo 31 de agosto, entre 12:00 y 20:00 horas, en el Parque Balneario (Alonso de Ercilla #1380).

“Este es un evento donde los amantes de las mascotas podemos aprender sobre el cuidado responsable y compartir en familia. En La Florida tenemos la mayor cantidad de perros inscritos a nivel nacional, por eso generamos estas instancias que fomentan la vida en comunidad”, destacó el alcalde Daniel Reyes.

¿Qué habrá en Expo Patitas?

Adopciones de perros y gatos junto a 7 fundaciones animalistas.

de perros y gatos junto a animalistas. Charlas sobre nutrición, salud, etología y cuidados generales.

sobre nutrición, salud, etología y cuidados generales. Atención veterinaria gratuita , juegos interactivos y bebederos giratorios .

, juegos interactivos y . Entrega de collares GPS del programa CO.RA.GE. , para prevenir extravíos.

del programa , para prevenir extravíos. Exhibición educativa de animales exóticos (un guacamayo y cinco especies de reptiles) a cargo de monitores especializados.

(un guacamayo y cinco especies de reptiles) a cargo de monitores especializados. 29 expositores , 14 emprendedores locales y 4 marcas patrocinadoras con productos de alimentación, vestuario y accesorios para mascotas.

, y con productos de alimentación, vestuario y accesorios para mascotas. Escenario principal con concursos, charlas y presentaciones en vivo, animación de César Campos y una banda country.

“Color Pet”: 2K de energía, color y movimiento

El sábado, desde las 10:00 horas, parte la corrida “Color Pet” (2 km), un circuito recreativo para participar junto a tu mascota. Se utilizarán polvos de colores a base de maicena con colorantes autorizados.

“Son completamente seguros tanto para las personas como para las mascotas”, afirmó Cristóbal Muñoz, director de Deportes.

El acceso a la feria es gratuito, pero requiere inscripción previa: INSCRIBITE AQUÍ.

Recomendaciones para asistir con tu mascota

Llevar arnés/correa y bolsas sanitarias .

y . Considerar plato y agua (habrá bebederos, pero el calor puede aumentar la demanda).

(habrá bebederos, pero el calor puede aumentar la demanda). Carnet de vacunación y collar de identificación al día.

y al día. Si participa en la corrida, evaluar condición física de tu mascota y evitar horas de mayor calor.

Cuándo y dónde: sábado 30 y domingo 31 de agosto, 12:00–20:00; Parque Balneario, Alonso de Ercilla #1380, La Florida.Entrada: gratuita con inscripción.Actividad inaugural: corrida “Color Pet”, sábado 10:00.