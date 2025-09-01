El difícil momento de Steffi Méndez tras el fin de la relación con el padre de su hijo

En medio de un complejo proceso personal y legal, Steffi Méndez utilizó sus redes sociales para expresar el duro momento que atraviesa debido su expareja, el músico sueco-finlandés Dante Lindhe, padre de su hijo Gio.

Semanas atrás, la hija de DJ Méndez había dado a conocer públicamente algunos detalles de la relación que mantuvo con el artista, describiéndola como dañina tanto a nivel personal como en su rol de madre.

Según explicó, durante ese periodo fue objeto de cuestionamientos y limitaciones que afectaron profundamente su vida cotidiana.

Dentro de ese escenario, también reveló que llegó a ser señalada como un posible riesgo para su propio hijo, situación que derivó en una denuncia ante los servicios sociales en Suecia. Sin embargo, ese procedimiento fue cerrado de manera inmediata por falta de pruebas que lo sustentaran.

Actualmente, la influencer se encuentra inmersa en un proceso legal con su expareja, aunque evitó entregar mayores detalles debido a la etapa en que se encuentra el caso.

El desahogo de Steffi Méndez

En las últimas horas, la también actriz publicó en Instagram un emotivo video recopilando momentos de su embarazo y de la vida de su pequeño, quien ya superó el año de edad. Junto al registro escribió: “Mi corazón explota por ti”.

Por último, Steffi Méndez compartió otro clip en el que apareció llorando y entregó un fuerte mensaje.

“He guardado ese video de nosotros tanto tiempo, ¡y me duele cada vez que lo veo! Si supieran toda la mierda que he tenido que comer para estar donde estoy hoy. Gracias a todos por el apoyo y amor incondicional, gracias familia y gracias a mi hijo por mantenerme fuerte”, expresó.