“Él está luchando para salir adelante”: Steffi Méndez impacta al revelar compleja situación de DJ Méndez

En una reciente interacción con sus seguidores de Instagram, Steffi Méndez respondió una pregunta sobre su padre, DJ Méndez, cuyo nombre real es Leopoldo Méndez.

La influencer abrió la caja de consultas y una de ellas llamó especialmente su atención: “¿Qué piensas de que la gente (me incluyo) pida a tu papá de vuelta?”.

Con visible emoción, la influencer expresó: “Ay, no saben cuánto me emociona ver todos esos TikToks, él está viviendo un periodo que no sabría cómo describirlo, pero él está luchando para salir adelante”.

Añadió también: “Y creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez haha Y está de más decir cuánto lo extraño y me duele tenerlo lejos especialmente en estos momentos”.

El difícil 2025 de Steffi Méndez

En paralelo a la situación de su padre, Steffi atraviesa un periodo complejo a nivel personal. Este 2025, terminó su relación con el músico sueco Dante Lindhe, con quien convivió durante cinco años y tuvo un hijo en 2024.

Actualmente, ambos mantienen un régimen de custodia compartida, lo que implica que Steffi debe separarse de su hijo cada tres días.

Además, enfrenta un proceso judicial con Lindhe, quien ha cuestionado sus métodos de crianza. Por último, la influencer ha manifestado su deseo de regresar a Chile junto a su hijo, aunque por el momento no le es posible concretarlo.