;

VIDEO. El documental de los 100 años de Colo Colo se acerca a la gran pantalla: esta es la fecha confirmada para el estreno de “Eterno”

Durante el clásico jugado el pasado domingo, se presentó oficialmente el tráiler del filme, generando gran expectación entre los hinchas y los fanáticos del fútbol chileno.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

El Estadio Monumental fue el escenario elegido para dar un primer vistazo a Eterno, la película documental que conmemora el centenario de Colo-Colo.

Durante el clásico jugado el pasado domingo, se presentó oficialmente el tráiler del filme, generando gran expectación entre los hinchas y los fanáticos del fútbol chileno.

La obra, dirigida por Fernando Lavanderos y producida por Fábula, cuenta con la participación del actor Benjamín Vicuña y ofrece un recorrido por la historia, la pasión y el legado del club más importante del país.

ADN

Captura

Desde sus primeros días hasta sus conquistas más recientes, Eterno busca capturar la esencia de un equipo que se ha consolidado como un ícono del deporte en Chile.

Revisa también

ADN

A lo largo de un siglo de historia, Colo-Colo se ha transformado en el equipo más exitoso del país, con 34 títulos de Primera División, 14 Copas Chile y la histórica Copa Libertadores de 1991, siendo el único club chileno en lograr este trofeo.

El documental promete no solo repasar estos hitos, sino también mostrar el vínculo del club con su hinchada y su impacto en la identidad cultural del país.

¿Cuándo se estrena “Eterno”?

Finalmente, se confirmó que Eterno llegará a los cines de todo Chile el próximo jueves 30 de octubre, marcando el inicio de la cuenta regresiva para que toda la familia colocolina y el público general pueda vivir esta experiencia cinematográfica única.

La proyección invita a conectar con la memoria y la pasión que han acompañado al club durante un siglo, trascendiendo las canchas para convertirse en un relato de orgullo nacional.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad