El Estadio Monumental fue el escenario elegido para dar un primer vistazo a Eterno, la película documental que conmemora el centenario de Colo-Colo.

Durante el clásico jugado el pasado domingo, se presentó oficialmente el tráiler del filme, generando gran expectación entre los hinchas y los fanáticos del fútbol chileno.

La obra, dirigida por Fernando Lavanderos y producida por Fábula, cuenta con la participación del actor Benjamín Vicuña y ofrece un recorrido por la historia, la pasión y el legado del club más importante del país.

Captura Ampliar

Desde sus primeros días hasta sus conquistas más recientes, Eterno busca capturar la esencia de un equipo que se ha consolidado como un ícono del deporte en Chile.

A lo largo de un siglo de historia, Colo-Colo se ha transformado en el equipo más exitoso del país, con 34 títulos de Primera División, 14 Copas Chile y la histórica Copa Libertadores de 1991, siendo el único club chileno en lograr este trofeo.

El documental promete no solo repasar estos hitos, sino también mostrar el vínculo del club con su hinchada y su impacto en la identidad cultural del país.

¿Cuándo se estrena “Eterno”?

Finalmente, se confirmó que Eterno llegará a los cines de todo Chile el próximo jueves 30 de octubre, marcando el inicio de la cuenta regresiva para que toda la familia colocolina y el público general pueda vivir esta experiencia cinematográfica única.

La proyección invita a conectar con la memoria y la pasión que han acompañado al club durante un siglo, trascendiendo las canchas para convertirse en un relato de orgullo nacional.