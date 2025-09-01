;

VIDEO. Doctor Simi llegará al cine con una película inédita que nos muestra más allá del personaje corporativo

El presidente de la cadena compartió el primer vistazo del proyecto a través de sus redes sociales.

José Campillay

Doctor Simi llegará al cine con una película inédita que nos muestra más allá del personaje corporativo

El famoso Doctor Simi, emblema de Farmacias Similares, parte de la cultura popular mexicana y que se ha expandido por el mundo, dará un sorpresivo e importante salto.

El icónico personaje llegará a la gran pantalla y recientemente se presentó el primer tráiler oficial de la película animada.

En redes sociales comenzó a circular un teaser que muestra al personaje en una versión rejuvenecida, lo que generó toda clase de comentarios y especulaciones.

Fue el presidente de la empresa quien compartió el clip asegurando que tendremos la película de Simi “próximamente”.

Revisa también:

ADN

¿Lo reconocen unos añitos más joven? La película… ¡coming soon!“, escribió Víctor González Herrera a través de Instagram junto al comentado video.

Hasta ahora no hay detalles sobre el proyecto y no se conoce a quiénes están detrás de la producción, el elenco, el estudio responsable ni su fecha de estreno.

Lo llamativo es que, meses atrás, el propio González Herrera había hablado de una película biográfica sobre su padre, pero en formato de acción real.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, señaló en su momento.

El Doctor Simi ha trascendido más allá de su faceta como imagen corporativa. Sus corpóreos, campañas publicitarias y los peluches lanzados en conciertos se han convertido en símbolos del folclor urbano mexicano.

Ahora, su salto al cine (ya sea en animación o acción real) parece encaminado a reforzar su lugar en la memoria colectiva que atraviesa fronteras.

Por lo pronto, el teaser ya levantó expectación y mantiene a la audiencia a la espera de más detalles oficiales sobre la producción.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad