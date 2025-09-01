Doctor Simi llegará al cine con una película inédita que nos muestra más allá del personaje corporativo

El famoso Doctor Simi, emblema de Farmacias Similares, parte de la cultura popular mexicana y que se ha expandido por el mundo, dará un sorpresivo e importante salto.

El icónico personaje llegará a la gran pantalla y recientemente se presentó el primer tráiler oficial de la película animada.

En redes sociales comenzó a circular un teaser que muestra al personaje en una versión rejuvenecida, lo que generó toda clase de comentarios y especulaciones.

Fue el presidente de la empresa quien compartió el clip asegurando que tendremos la película de Simi “próximamente”.

“¿Lo reconocen unos añitos más joven? La película… ¡coming soon!“, escribió Víctor González Herrera a través de Instagram junto al comentado video.

Hasta ahora no hay detalles sobre el proyecto y no se conoce a quiénes están detrás de la producción, el elenco, el estudio responsable ni su fecha de estreno.

Lo llamativo es que, meses atrás, el propio González Herrera había hablado de una película biográfica sobre su padre, pero en formato de acción real.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, señaló en su momento.

El Doctor Simi ha trascendido más allá de su faceta como imagen corporativa. Sus corpóreos, campañas publicitarias y los peluches lanzados en conciertos se han convertido en símbolos del folclor urbano mexicano.

Ahora, su salto al cine (ya sea en animación o acción real) parece encaminado a reforzar su lugar en la memoria colectiva que atraviesa fronteras.

Por lo pronto, el teaser ya levantó expectación y mantiene a la audiencia a la espera de más detalles oficiales sobre la producción.