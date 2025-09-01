Lluvia en Santiago: vaguada en altura podría dejar precipitaciones en estas zonas de la RM

Esta semana podrían volver las precipitaciones a la zona central de Chile debido al arribo de una vaguada en altura. Eso sí, se trataría de un evento de características bastante débiles.

“Vamos a estar en presencia de una vaguada en altura. Podrían caer precipitaciones, pero solamente en la precordillera. Muy poco”, señaló Iván Torres, meteorólogo de TVN, durante su pronóstico del tiempo en 24 Horas.

“La vaguada en altura significa una masa de aire frío que proviene desde el sur. Cuando hablamos de vaguada, hablamos de nubosidad y siempre, o en la mayoría de las veces, hay precipitaciones”, añadió el experto.

En ese caso las gotas podrían caer desde la tarde del martes. Torres descartó al sector oriente, pero sí añadió a las zonas más montañosas como San José de Maipo.

“Yo creo que en el fondo podríamos tener 1 milímetro o dos milímetros”, concluyó.

Meteored también se sumó al mismo pronóstico y realizó una acotación. “Podrían recibir chubascos dispersos desde el Biobío hasta Valparaíso, pero sin acumulados significativos”, describieron en el sitio web.

Volviendo al Gran Santiago, el miércoles, jueves y viernes el cielo estará despejado, sin señales de agua. Las temperaturas no irán más allá de los 21°C como máxima y los amaneceres seguirán siendo fríos.