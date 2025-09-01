;

Lluvia en Santiago: vaguada en altura podría dejar precipitaciones en estas zonas de la RM

Una masa de aire frío proveniente del sur dejaría nubosidad en la zona central.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Frazao Studio Latino

Esta semana podrían volver las precipitaciones a la zona central de Chile debido al arribo de una vaguada en altura. Eso sí, se trataría de un evento de características bastante débiles.

“Vamos a estar en presencia de una vaguada en altura. Podrían caer precipitaciones, pero solamente en la precordillera. Muy poco”, señaló Iván Torres, meteorólogo de TVN, durante su pronóstico del tiempo en 24 Horas.

Revisa también:

ADN

La vaguada en altura significa una masa de aire frío que proviene desde el sur. Cuando hablamos de vaguada, hablamos de nubosidad y siempre, o en la mayoría de las veces, hay precipitaciones”, añadió el experto.

En ese caso las gotas podrían caer desde la tarde del martes. Torres descartó al sector oriente, pero sí añadió a las zonas más montañosas como San José de Maipo.

“Yo creo que en el fondo podríamos tener 1 milímetro o dos milímetros”, concluyó.

Meteored también se sumó al mismo pronóstico y realizó una acotación. “Podrían recibir chubascos dispersos desde el Biobío hasta Valparaíso, pero sin acumulados significativos”, describieron en el sitio web.

Volviendo al Gran Santiago, el miércoles, jueves y viernes el cielo estará despejado, sin señales de agua. Las temperaturas no irán más allá de los 21°C como máxima y los amaneceres seguirán siendo fríos.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad