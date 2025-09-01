;

Figura del Campeonato Nacional se pierde lo que resta de temporada tras sufrir grave lesión de rodilla

Palestino se queda sin uno de sus pilares en la mitad de la cancha.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Palestino está realizando una campaña espectacular en el Campeonato Nacional, ubicándose en la segunda posición, solo por detrás de Coquimbo Unido, que va camino a un torneo histórico.

Pese a que todo son alegrías en el conjunto árabe, este lunes recibieron una terrible noticia respecto a una de sus figuras en la temporada.

Tal como informó el club en redes sociales, el volante Ariel Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en el duelo ante Unión La Calera por la fecha 22 del Campeonato Nacional, por lo que se perderá lo que resta de año.

Revisa también:

ADN

El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, para luego iniciar su proceso de recuperación junto al equipo médico del club”, señalaron desde la institución.

En lo que va de temporada, el “Chucky” alcanzó a disputar 32 partidos con Palestino, entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana, en los que aportó con dos goles y tres asistencias.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad