Figura del Campeonato Nacional se pierde lo que resta de temporada tras sufrir grave lesión de rodilla

Palestino está realizando una campaña espectacular en el Campeonato Nacional, ubicándose en la segunda posición, solo por detrás de Coquimbo Unido, que va camino a un torneo histórico.

Pese a que todo son alegrías en el conjunto árabe, este lunes recibieron una terrible noticia respecto a una de sus figuras en la temporada.

Tal como informó el club en redes sociales, el volante Ariel Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en el duelo ante Unión La Calera por la fecha 22 del Campeonato Nacional, por lo que se perderá lo que resta de año.

“El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, para luego iniciar su proceso de recuperación junto al equipo médico del club”, señalaron desde la institución.

En lo que va de temporada, el “Chucky” alcanzó a disputar 32 partidos con Palestino, entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana, en los que aportó con dos goles y tres asistencias.