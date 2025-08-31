El defensa chileno, Igor Lichnovsky, fue protagonista este sábado por la noche al anotar un gol en el triunfo del América por 2-0 sobre Pachuca en el marco de la séptima fecha del torneo de Apertura de la Liga MX.

Al minuto 20 del primer tiempo, el formado en la U de Chile subió al área rival y se encargó de abrir el marcador a favor de las “Aguilas” tras conectar un centro rasante de Alejandro Zendejas.

Posteriormente, el francés Allan Saint-Maximin, refuerzo estrella del América, aumentó la diferencia a los 71′ para darle la victoria al equipo dirigido por André Jardine, que consiguió escalar a la segunda posición de la tabla con 17 puntos.

Este es el primer gol que marca Lichnovsky en la actual temporada en México. La última vez que el zaguero nacional había celebrado un tanto fue hace casi dos años, el 7 de octubre de 2023, en el triunfo 2-1 frente a Mazatlán.

Tras el encuentro, el central de 31 años habló con la transmisión oficial y declaró: “Lo de hoy es una recompensa. Creo que las oportunidades encuentran a los que trabajan y soy alguien que trabaja absolutamente todos los días”.

Revisa el gol de Igor Lichnovsky en el América

¡Igor Lichnovsky abrió el marcador a nuestro favor! 🕺🥦 pic.twitter.com/EEBAJuYzry — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2025