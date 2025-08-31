;

VIDEO. Un chileno vuelve al gol después de casi dos años: “Lo de hoy es una recompensa”

El defensa chileno, Igor Lichnovsky, lideró la victoria del América sobre Pachuca por la Liga MX.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / RODRIGO OROPEZA

El defensa chileno, Igor Lichnovsky, fue protagonista este sábado por la noche al anotar un gol en el triunfo del América por 2-0 sobre Pachuca en el marco de la séptima fecha del torneo de Apertura de la Liga MX.

Al minuto 20 del primer tiempo, el formado en la U de Chile subió al área rival y se encargó de abrir el marcador a favor de las “Aguilas” tras conectar un centro rasante de Alejandro Zendejas.

Revisa también:

ADN

Posteriormente, el francés Allan Saint-Maximin, refuerzo estrella del América, aumentó la diferencia a los 71′ para darle la victoria al equipo dirigido por André Jardine, que consiguió escalar a la segunda posición de la tabla con 17 puntos.

Este es el primer gol que marca Lichnovsky en la actual temporada en México. La última vez que el zaguero nacional había celebrado un tanto fue hace casi dos años, el 7 de octubre de 2023, en el triunfo 2-1 frente a Mazatlán.

Tras el encuentro, el central de 31 años habló con la transmisión oficial y declaró: “Lo de hoy es una recompensa. Creo que las oportunidades encuentran a los que trabajan y soy alguien que trabaja absolutamente todos los días”.

Revisa el gol de Igor Lichnovsky en el América

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad