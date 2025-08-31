Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Durante la mañana de este domingo, se registró un nuevo temblor en la zona norte del país.

En concreto, el movimiento telúrico de magnitud 4.4 se percibió a eso de las 11:10 horas, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro del sismo? Según lo comunicado por el organismo antes mencionado, el epicentro del temblor fue a 85 kilómetros al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. En tanto, el sismo tuvo una profundidad de 215 kilómetros.

Hora Local: 2025/08/31 11:10:49, mag: 4.5, Lat: -24.13, Lon: -67.29, Prof: 215.2, Loc : 85.55 km al SE de Socaire — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 31, 2025

Por otro lado, de momento no se han reportado personas heridas ni daños en la infraestructura de la zona afectada por el temblor.