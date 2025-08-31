Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El movimiento telúrico se registró cerca de las 11:10 horas de este domingo. Revisa acá todos los detalles.
Durante la mañana de este domingo, se registró un nuevo temblor en la zona norte del país.
En concreto, el movimiento telúrico de magnitud 4.4 se percibió a eso de las 11:10 horas, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro del sismo? Según lo comunicado por el organismo antes mencionado, el epicentro del temblor fue a 85 kilómetros al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. En tanto, el sismo tuvo una profundidad de 215 kilómetros.
Por otro lado, de momento no se han reportado personas heridas ni daños en la infraestructura de la zona afectada por el temblor.