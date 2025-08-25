Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un temblor de menor intensidad se registró la tarde de este lunes en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN).

De acuerdo al organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:01 horas y tuvo una magnitud de 4.8 en la escala de magnitud de momento.

Según el reporte, el epicentro se localizó a 72 km de Ollagüe, con una profundidad de 114 kilómetros.

Finalmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no emitió alerta respecto a este temblor registrado en la región de Antofagasta.