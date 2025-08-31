;

Encuesta Criteria: Kast mantiene liderazgo pese a baja, mientras Jara acorta distancia

La última encuesta Criteria mostró un escenario presidencial más competitivo, con un estrecho margen entre José Antonio Kast y Jeannette Jara de cara a las elecciones de 2025.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago

La cuarta medición de agosto de 2025, aplicada entre el 26 y 28 de este mes mediante panel online a mayores de 18 años de todas las regiones y niveles socioeconómicos, evidenció movimientos relevantes en la carrera presidencial.

En la consulta espontánea sobre preferencias presidenciales, José Antonio Kast registró un 28%, bajando dos puntos respecto a la medición anterior, aunque se mantiene en primer lugar. Muy cerca aparece Jeannette Jara, que conserva un 27% y reduce la brecha con el republicano. Evelyn Matthei se ubica en tercer lugar con 15% (+1), seguida por Franco Parisi (9%), Johannes Kaiser (7%) y Marco Enríquez-Ominami (2%).

Primera vuelta

En un escenario de primera vuelta con lista cerrada, los resultados se mantienen similares: Kast 28%, Jara 27%, Matthei 14%, Parisi 9%, Kaiser 8%, Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls 2%, y Eduardo Artés 1%. Un 9% de los encuestados no manifestó preferencia.

Segunda vuelta

Respecto a la segunda vuelta, Kast vencería a Jara con 47% frente a 33%, mientras que en un eventual duelo entre Jara y Matthei, la representante de Chile Vamos alcanzaría un 40% versus el 31% de la exministra del Trabajo. En un enfrentamiento entre Jara y Parisi, la candidata de centroizquierda obtendría 34% contra 31% del economista, con un alto porcentaje (35%) de votos nulos o blancos.

La encuesta también midió el nivel de rechazo y consideración hacia los candidatos. Eduardo Artés concentra el mayor rechazo (77%), seguido por Marco Enríquez-Ominami (63%) y Johannes Kaiser (60%). En contraste, Evelyn Matthei lidera la consideración positiva con un 60% de apoyo potencial, seguida por José Antonio Kast con 58%.

