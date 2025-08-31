;

Dos eran menores de edad: cinco delincuentes fueron detenidos tras robar viviendas en Buin

Mediante el actuar policial se logró recuperar todas las especies sustraídas.

Sebastián Escares

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / Oscar Guerra

Durante esta última jornada, Carabineros de Chile informó sobre la detención de cinco delincuentes que habían ejecutado robos violencia en la comuna de Buin, región Metropolitana.

Según los antecedentes policiales, el hecho se registró durante la noche del pasado sábado en el sector Linderos. Allí, los sujetos habrían intentado ingresar a diversas viviendas para robas especies.

Fue mediante el llamado de vecinos a Carabineros, que los funcionares policiales concurrieron al lugar de los hechos para frustrar el robo y detener a los implicados.

El capitán Francisco Ibarra detalló que “Carabineros logró interceptar al grupo, procediendo a la detención de los cinco. No obstante, uno de ellos intentó atropellar a los funcionarios con un vehículo que había sido sustraído en el lugar, lo que obligó a hacer uso del armamento de servicio”.

De acuerdo a lo comunicado, el sujeto resultó con una lesión leve en uno de sus hombros producto del disparo. Luego de haber sido trasladado al Hospital San Luis de Buin, el antisocial fue dado de alta y quedó bajo custodia de Carabineros.

Gracias al actuar policial, se logró recuperar todas las especies sustraídas, las cuales fueron entregadas a las víctimas de los robos.

En tanto, la totalidad del grupo fue detenido, dentro de los que hay tres adultos y dos menores de edad.

