Jujutsu Kaisen llega a los cines de Chile tras exitoso estreno en Japón: esto cuestan las entradas

Revisa acá todos los detalles sobre este esperado estreno.

Juan Castillo

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen

Tras convertirse en un éxito de taquilla en Japón, esta semana llegará a los cines chilenos la última película del anime Jujutsu Kaisen.

La cinta, que tiene por título “El tesoro escondido/El tesoro perdido”, narrará la historia de amistad entre Satoru Gojo y Suguru Geto, años antes de la trama actual.

En la película, ambos buscarán proteger a Riko Amanai, una estudiante que ha sido designada para ser sacrificada como Cuerpo de Plasma Estelar hasta que pueda cumplir con su deber.

Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido/El tesoro perdido es una película que recopila los primeros 5 capítulos de la segunda temporada del anime.

En Japón, su estreno lo llevó a alcanzar el cuarto lugar en taquilla durante su primer fin de semana.

Jujutsu Kaisen llega a los cines de Chile: cuándo se estrena y cómo comprar entradas

La película de Jujutsu Kaisen se estrenará en nuestro país a contar de este jueves 14 de agosto en Cinemark, Cinepolis y Cineplanet.

Los precios van entre los $7.000 y $10.000, lo que irá variando según el tipo de sala, día y formato de la cinta.

