Jujutsu Kaisen llega a los cines de Chile tras exitoso estreno en Japón: esto cuestan las entradas

Tras convertirse en un éxito de taquilla en Japón, esta semana llegará a los cines chilenos la última película del anime Jujutsu Kaisen.

La cinta, que tiene por título “El tesoro escondido/El tesoro perdido”, narrará la historia de amistad entre Satoru Gojo y Suguru Geto, años antes de la trama actual.

En la película, ambos buscarán proteger a Riko Amanai, una estudiante que ha sido designada para ser sacrificada como Cuerpo de Plasma Estelar hasta que pueda cumplir con su deber.

Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido/El tesoro perdido es una película que recopila los primeros 5 capítulos de la segunda temporada del anime.

En Japón, su estreno lo llevó a alcanzar el cuarto lugar en taquilla durante su primer fin de semana.

Jujutsu Kaisen llega a los cines de Chile: cuándo se estrena y cómo comprar entradas

La película de Jujutsu Kaisen se estrenará en nuestro país a contar de este jueves 14 de agosto en Cinemark, Cinepolis y Cineplanet.

Los precios van entre los $7.000 y $10.000, lo que irá variando según el tipo de sala, día y formato de la cinta.