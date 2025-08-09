;

VIDEO. “Perfección”: tráiler del live action de One Piece nos da el primer vistazo de Nico Robin

Además, se dio a conocer una trascendental noticia para sus fans.

Juan Castillo

Durante la tarde de este sábado, se dio a conocer el primer tráiler de lo que será la segunda temporada del live action de One Piece.

La nueva entrega continuará con las aventuras de los mugiwaras por el Grand Line, y en este adelanto se nos da el primer vistazo a varios y queridos personajes.

Esto porque los piratas de Luffy continuarán sus aventuras a bordo del Going Merry, aunque esta vez se deberán enfrentar a personajes como Smoker, el gigante Brogy, y la mismísima (y esperada) Nico Robin.

Esta última será interpretada por la actriz Lera Abova, y se suma a las presentaciones de esta segunda temporada, ya que previamente se nos había mostrado a Tony Tony Chopper.

Finalmente, se confirmó que habrá una tercera temporada, en la cual los fanáticos esperan que por fin llegue la trama de Arabasta a Netflix.

