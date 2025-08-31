Pronostican lluvias para este lunes 1 de septiembre: revisa las regiones de Chile afectadas / Marcos Maldonado/AgenciaUno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que este lunes 1 de septiembre las lluvias estarán presentes en distintas zonas del país, principalmente en el sur.

El pronóstico incluye lluvia, chubascos, nieve y aguanieve, fenómenos que en algunos sectores estarán acompañados de ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

¿Dónde lloverá este lunes en Chile?

En La Araucanía, localidades como Angol, Temuco, Villarrica y Pucón tendrán lluvias débiles a lo largo de la jornada. En Puerto Saavedra, en cambio, las precipitaciones se concentrarán entre la mañana y la noche.

En la región de Los Ríos, se esperan chubascos durante todo el día en Panguipulli, Valdivia y Lago Ranco, mientras que en Río Bueno y La Unión la lluvia se mantendrá desde la madrugada hasta la noche.

La región de Los Lagos también tendrá un panorama marcado por el agua: Osorno, Puerto Montt, Cochamó, Chaitén, Quellón y Futaleufú registrarán lluvias durante gran parte del día.

Más al sur, la región de Aysén presentará un clima más variado. En Puerto Aysén y Puerto Cisnes se prevén chubascos de aguanieve en la primera parte del día y lluvia en la segunda.

Villa O’Higgins tendrá nevadas por la mañana y precipitaciones en la tarde-noche.

En Magallanes, el inicio de semana también estará marcado por las precipitaciones. Torres del Paine amanecerá con lluvias y aguanieve, mientras que en Puerto Natales se esperan chubascos.

Nevadas en la Antártica

La península Antártica tendrá condiciones extremas, con nevadas, niebla y fuertes vientos que llegarán a ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada y entre 40 y 60 km/h durante el resto del lunes.