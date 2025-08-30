;

Encuesta Panel Ciudadano: Kast sigue liderando, Jara se mantiene y Matthei no despunta

Este sábado 30 de agosto se dieron a conocer los resultados de una nueva edición del sondeo. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Agosto ya llega a su fin y, con ello, cada vez estamos más cerca para que se produzcan las ansiadas Elecciones Presidenciales 2025.

Bajo ese contexto, es que este sábado 30 de agosto se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de la Encuesta Panel Ciudadano-UDD.

Como resultado, el sondeo señala que si la elección se produjera el próximo domingo, el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, sería el elegido con un 28% de las preferencias.

Revisa también:

ADN

Siguiendo con la intención de voto, en segundo puesto de las preferencias se ubica la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, con el 24%. En tanto, Evelyn Matthei se ubica en el tercer puesto con un 14%.

¿Y más abajo? En cuarto puesto, se encuentra Franco Parisi con un 10%, quien es seguido por Johannes Kaiser con un 7% de las preferencias.

Preferencias presidenciales en segunda vuelta

De acuerdo al sondeo, ante una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, sería el líder de Republicanos quien se impondría con un 46%, mientras que la exministra se quedaría con el 31%.

Por otro lado, ante una definición entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa de Providencia sería la vencedora concentrando un 45% de las votaciones. En tanto, la carta del PC llegaría al 29%.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad