Encuesta Panel Ciudadano: Kast sigue liderando, Jara se mantiene y Matthei no despunta
Este sábado 30 de agosto se dieron a conocer los resultados de una nueva edición del sondeo. Revisa acá todos los detalles.
Agosto ya llega a su fin y, con ello, cada vez estamos más cerca para que se produzcan las ansiadas Elecciones Presidenciales 2025.
Bajo ese contexto, es que este sábado 30 de agosto se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de la Encuesta Panel Ciudadano-UDD.
Como resultado, el sondeo señala que si la elección se produjera el próximo domingo, el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, sería el elegido con un 28% de las preferencias.
Revisa también:
Siguiendo con la intención de voto, en segundo puesto de las preferencias se ubica la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, con el 24%. En tanto, Evelyn Matthei se ubica en el tercer puesto con un 14%.
¿Y más abajo? En cuarto puesto, se encuentra Franco Parisi con un 10%, quien es seguido por Johannes Kaiser con un 7% de las preferencias.
Preferencias presidenciales en segunda vuelta
De acuerdo al sondeo, ante una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, sería el líder de Republicanos quien se impondría con un 46%, mientras que la exministra se quedaría con el 31%.
Por otro lado, ante una definición entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa de Providencia sería la vencedora concentrando un 45% de las votaciones. En tanto, la carta del PC llegaría al 29%.