Encuesta Panel Ciudadano: Kast sigue liderando, Jara se mantiene y Matthei no despunta

Agosto ya llega a su fin y, con ello, cada vez estamos más cerca para que se produzcan las ansiadas Elecciones Presidenciales 2025.

Bajo ese contexto, es que este sábado 30 de agosto se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de la Encuesta Panel Ciudadano-UDD.

Como resultado, el sondeo señala que si la elección se produjera el próximo domingo, el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, sería el elegido con un 28% de las preferencias.

Siguiendo con la intención de voto, en segundo puesto de las preferencias se ubica la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, con el 24%. En tanto, Evelyn Matthei se ubica en el tercer puesto con un 14%.

¿Y más abajo? En cuarto puesto, se encuentra Franco Parisi con un 10%, quien es seguido por Johannes Kaiser con un 7% de las preferencias.

Preferencias presidenciales en segunda vuelta

De acuerdo al sondeo, ante una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, sería el líder de Republicanos quien se impondría con un 46%, mientras que la exministra se quedaría con el 31%.

Por otro lado, ante una definición entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa de Providencia sería la vencedora concentrando un 45% de las votaciones. En tanto, la carta del PC llegaría al 29%.