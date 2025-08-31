;

Peñalolén: grupo de seis delincuentes armados asaltaron vivienda y robaron especies avaluadas en cerca de $150 millones

Entre los artículos robados, hubo joyas, dos vehículos, aparatos electrónicos y celulares.

Sebastián Escares

Peñalolén: grupo de seis delincuentes armados asaltaron vivienda y robaron especies avaluadas en cerca de $150 millones

En horas de la madrugada de este domingo 31 de agosto, un grupo de al menos seis delincuentes armados ingresó a una vivienda y concretó un millonario robo en Peñalolén, en la región Metropolitana.

Entre los artículos robados, hubo joyas, dos vehículos, aparatos electrónicos, celulares, entre otros.

Revisa también

ADN

Según dio a conocer el dueño de casa, identificado como Diego, el hecho se produjo a eso de las 01:00 horas, aproximadamente. “Nos dimos cuenta de que alguien estaba pasando y empecé a sentir un pequeño forcejeo en la puerta y me di cuenta inmediatamente que obviamente alguien estaba tratando de entrar y cuando me voy acercando la puerta la estaban abriendo y empiezo a forcejear con ellos“, relató.

“Al principio cerré la puerta, pero de repente viene una avalancha y ahí entraron, yo pude ver a cuatro personas entrando, mayores de edad, con cuchillo, con pistola, con todo”, describió la víctima del robo.

En el interior del domicilio, al momento del robo, se encontraba la esposa de la víctima y sus hijos, quienes estuvieron en todo momento en el segundo piso de la casa.

Luego de que se produjera el ataque, el cual tuvo una duración aproximada de 6 minutos, Diego contó que “lo primero que hice fue tocarle el timbre a la vecina. Estaba ensangrentado entero. Ellos salieron y pedí que llamaran a Carabineros y Paz Ciudadana mientras yo trataba de calmar a mi esposa”.

Dentro de las especies sustraídas, destacan dos vehículos: una Gran Carnival 2025 y un BMW 2025. No obstante, gracias a la geolocalización de los vehículos, ambos fueron recuperados por Carabineros.

Por otro lado, el afectado contó que tuvo que bloquear las tarjetas bancarias, puesto a que los delincuentes también se robaron su celular.

De momento, personal policial aún se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad