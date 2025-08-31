Peñalolén: grupo de seis delincuentes armados asaltaron vivienda y robaron especies avaluadas en cerca de $150 millones

En horas de la madrugada de este domingo 31 de agosto, un grupo de al menos seis delincuentes armados ingresó a una vivienda y concretó un millonario robo en Peñalolén, en la región Metropolitana.

Entre los artículos robados, hubo joyas, dos vehículos, aparatos electrónicos, celulares, entre otros.

Según dio a conocer el dueño de casa, identificado como Diego, el hecho se produjo a eso de las 01:00 horas, aproximadamente. “Nos dimos cuenta de que alguien estaba pasando y empecé a sentir un pequeño forcejeo en la puerta y me di cuenta inmediatamente que obviamente alguien estaba tratando de entrar y cuando me voy acercando la puerta la estaban abriendo y empiezo a forcejear con ellos“, relató.

“Al principio cerré la puerta, pero de repente viene una avalancha y ahí entraron, yo pude ver a cuatro personas entrando, mayores de edad, con cuchillo, con pistola, con todo”, describió la víctima del robo.

En el interior del domicilio, al momento del robo, se encontraba la esposa de la víctima y sus hijos, quienes estuvieron en todo momento en el segundo piso de la casa.

Luego de que se produjera el ataque, el cual tuvo una duración aproximada de 6 minutos, Diego contó que “lo primero que hice fue tocarle el timbre a la vecina. Estaba ensangrentado entero. Ellos salieron y pedí que llamaran a Carabineros y Paz Ciudadana mientras yo trataba de calmar a mi esposa”.

Dentro de las especies sustraídas, destacan dos vehículos: una Gran Carnival 2025 y un BMW 2025. No obstante, gracias a la geolocalización de los vehículos, ambos fueron recuperados por Carabineros.

Por otro lado, el afectado contó que tuvo que bloquear las tarjetas bancarias, puesto a que los delincuentes también se robaron su celular.

De momento, personal policial aún se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.