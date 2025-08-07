;

Adolescente de 16 años es baleado en Peñalolén: se encuentra en estado de gravedad

Las autoridades investigan como posible móvil una discusión con un desconocido que terminó con el joven herido a bala.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

00:53

Este miércoles, un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el tórax en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Luis Tisné Brousse, donde, aunque su condición es grave, se encuentra fuera de riesgo vital.

El caso ha movilizado al Grupo ECOH, en colaboración con la Policía de Investigaciones, quienes, según las primeras indagatorias, han establecido que el ataque podría haber surgido de una discusión con un sujeto aún desconocido.

“Estamos trabajando para determinar el sitio exacto del ataque y contar con testigos que puedan aportar más información sobre lo ocurrido”, indicó el subcomisario Mario Jara, de Homicidios Metropolitana.

Además, las autoridades continúan realizando diligencias para dar con el paradero del autor del ataque, quien se dio a la fuga tras herir al joven.

