;

María Corina Machado y nuevo proceso de alistamiento militar en Venezuela: “Esta convocatoria es forzada”

“Los que no fueran, les decían que les quitaban sus empleos”, sostuvo la líder opositora al régimen.

Sebastián Escares

Francisco Bueno

María Corina Machado y nuevo proceso de alistamiento militar en Venezuela: “Esta convocatoria es forzada”

María Corina Machado y nuevo proceso de alistamiento militar en Venezuela: “Esta convocatoria es forzada” / Alfredo Lasry R

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando. Ahora, un buque lanzamisiles ya está llegando a las costas venezolanas, mientras el país caribeño continúa su proceso de inscribir a personas a la milicia para la defensa de la nación.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó efectivos militares y buques de guerra en las costas de Venezuela para frenar el narcotráfico.

Revisa también:

ADN

Respecto al alistamiento militar que ha ordenado el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la opositora al régimen, María Corina Machado, expresó que se trataría de una convocatoria “forzada”.

Mediante un video compartido en su cuenta de X, Machado expuso que “el fin de semana hubo una orden obligatoria a todos los empleados públicos, militares, policías, bomberos, maestros, enfermeros, de que tenían que ir obligatoriamente a todas las plazas bolívar de Venezuela, que las hay en todas las ciudades y pueblos de nuestro país, para inscribirse como milicianos".

Los que no fueran, les decían que les quitaban sus empleos, les quitaban las bolsas de comida, los bonos, etcétera“, detalló la líder opositora.

En esa misma línea, Machado agregó que "Fue realmente impresionante ver las plazas Bolívar de toda Venezuela vacías. La gente se reveló“.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad