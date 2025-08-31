María Corina Machado y nuevo proceso de alistamiento militar en Venezuela: “Esta convocatoria es forzada” / Alfredo Lasry R

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando. Ahora, un buque lanzamisiles ya está llegando a las costas venezolanas, mientras el país caribeño continúa su proceso de inscribir a personas a la milicia para la defensa de la nación.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó efectivos militares y buques de guerra en las costas de Venezuela para frenar el narcotráfico.

Respecto al alistamiento militar que ha ordenado el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la opositora al régimen, María Corina Machado, expresó que se trataría de una convocatoria “forzada”.

Mediante un video compartido en su cuenta de X, Machado expuso que “el fin de semana hubo una orden obligatoria a todos los empleados públicos, militares, policías, bomberos, maestros, enfermeros, de que tenían que ir obligatoriamente a todas las plazas bolívar de Venezuela, que las hay en todas las ciudades y pueblos de nuestro país, para inscribirse como milicianos".

“Los que no fueran, les decían que les quitaban sus empleos, les quitaban las bolsas de comida, los bonos, etcétera“, detalló la líder opositora.

En esa misma línea, Machado agregó que "Fue realmente impresionante ver las plazas Bolívar de toda Venezuela vacías. La gente se reveló“.