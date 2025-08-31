;

VIDEO. Cayó más de mil metros en menos de un minuto: turbulencia extrema obligó a aterrizaje de emergencia en vuelo de Estados Unidos

Dos pasajeros resultaron gravemente heridos tras la brusca caída de la aeronave en pleno trayecto entre Aspen y Houston.

Verónica Villalobos

Cayó más de mil metros en menos de un minuto: turbulencia extrema obligó a aterrizaje de emergencia en vuelo de Estados Unidos

SANTIAGO

El pasado jueves 28 de agosto, el vuelo 5971 de la aerolínea SkyWest se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom luego de enfrentar una fuerte turbulencia que provocó una caída de más de 1.200 metros en menos de un minuto.

El avión había despegado desde Aspen, Colorado, con destino a Houston, y llevaba 90 minutos en el aire cuando se desató la emergencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y el rastreador FlightAware confirmaron que la brusca maniobra dejó a dos pasajeros gravemente heridos, quienes fueron trasladados a hospitales locales tras recibir atención inmediata en pista.

En total, 39 pasajeros y cuatro tripulantes fueron evaluados por personal médico, aunque la mayoría solo presentó lesiones menores.

El piloto notificó al control de tráfico aéreo antes de descender, solicitando asistencia urgente: “Necesitaremos una camilla”, se escucha en la grabación difundida por LiveATC.net. Videos grabados en la cabina evidencian el pánico de los ocupantes en medio de la sacudida.

De hecho, varios pasajeros relataron la violencia del episodio. “Alguien delante de mí golpeó el techo varias veces. Un hombre adulto voló como un muñeco de trapo”, señaló una mujer a Action News. Otro viajero añadió: “Mi iPad y mi teléfono están tres, cuatro o cinco filas más atrás. Miré hacia abajo y había un celular en mi regazo que no era mío, que vino volando”.

