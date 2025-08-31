;

La drástica decisión que tomó Francisco Kaminski tras semanas de polémicas: estaba con Camila Andrade

Se presume que los vecinos exigieron su salida por estar cansados de la constante presencia de prensa.

Javiera Rivera

La drástica decisión que tomó Francisco Kaminski tras semanas de polémicas: estaba con Camila Andrade

Francisco Kaminski nuevamente está en el centro de la noticia. Luego de intensas semanas marcadas por controversias, el animador abandonó el condominio de La Dehesa en el que residía, presuntamente debido a la presión de sus vecinos.

El comunicador enfrentó en los últimos meses una serie de polémicas: su vínculo con el asesinado conocido como el Rey de Meiggs, la filtración de millonarias deudas y el quiebre sentimental con Camila Andrade.

A esto se sumaron las denuncias de amenazas y extorsiones que él mismo hizo, lo que habría generado temor entre los residentes del exclusivo sector de Lo Barnechea.

Al respecto, diversos medios de farándula reportaron que los vecinos exigieron su salida, cansados de la constante presencia de prensa y de la inseguridad que percibían.

Revisa también:

ADN

Ante este escenario, Kaminski habría llegado a un acuerdo para poner término anticipado a su contrato de arriendo, cuyo costo mensual rondaba los $1.900.000, según informó LUN.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló que este fin de semana Kaminski fue sorprendido trasladando sus pertenencias.

Un video filtrado muestra un camión de mudanza en el estacionamiento del condominio, además de muebles que el animador había exhibido previamente en televisión.

Un testigo incluso aseguró que, pese a la ruptura mediática, Kaminski aún estaría conviviendo con Camila Andrade, algo que no ha sido confirmado.

Por ahora, se desconoce a qué lugar se trasladará el exrostro de La Red. Lo cierto es que su salida de La Dehesa marca un nuevo capítulo en una seguidilla de episodios que lo mantienen en la palestra pública.

ADN

Cecilia Gutierrez

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad