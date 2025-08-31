La drástica decisión que tomó Francisco Kaminski tras semanas de polémicas: estaba con Camila Andrade

Francisco Kaminski nuevamente está en el centro de la noticia. Luego de intensas semanas marcadas por controversias, el animador abandonó el condominio de La Dehesa en el que residía, presuntamente debido a la presión de sus vecinos.

El comunicador enfrentó en los últimos meses una serie de polémicas: su vínculo con el asesinado conocido como el Rey de Meiggs, la filtración de millonarias deudas y el quiebre sentimental con Camila Andrade.

A esto se sumaron las denuncias de amenazas y extorsiones que él mismo hizo, lo que habría generado temor entre los residentes del exclusivo sector de Lo Barnechea.

Al respecto, diversos medios de farándula reportaron que los vecinos exigieron su salida, cansados de la constante presencia de prensa y de la inseguridad que percibían.

Ante este escenario, Kaminski habría llegado a un acuerdo para poner término anticipado a su contrato de arriendo, cuyo costo mensual rondaba los $1.900.000, según informó LUN.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló que este fin de semana Kaminski fue sorprendido trasladando sus pertenencias.

Un video filtrado muestra un camión de mudanza en el estacionamiento del condominio, además de muebles que el animador había exhibido previamente en televisión.

Un testigo incluso aseguró que, pese a la ruptura mediática, Kaminski aún estaría conviviendo con Camila Andrade, algo que no ha sido confirmado.

Por ahora, se desconoce a qué lugar se trasladará el exrostro de La Red. Lo cierto es que su salida de La Dehesa marca un nuevo capítulo en una seguidilla de episodios que lo mantienen en la palestra pública.