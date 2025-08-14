Lujoso condominio en el que vive Francisco Kaminski toma drástica decisión: vecinos habían pedido su salida

En Que te lo digo, Sergio Rojas había informado que a Francisco Kaminski le estaban pidiendo que dejara el departamento que arrienda en un condominio de Lo Barnechea, porque los vecinos estaban preocupados. Y recientemente, se confirmó que el animador dejará el inmueble.

“Le estarían pidiendo el departamento a Francisco Kaminski. O sea, se lo quieren quitar, ya que pondría en riesgo al resto de los habitantes del inmueble. Por lo tanto, en los próximos días tendría que buscar un nuevo lugar donde vivir, porque sus vecinos lo consideran un factor de riesgo inminente para la comunidad“, señaló el periodista.

El comunicador reside desde marzo en un edificio ubicado en calle Camino La Cumbre, donde vivía junto a su pareja de ese entonces, Camila Andrade.

Pagaba una mensualidad de $1.900.000 y, según confirmaron a LUN, ya acordó con el propietario poner término anticipado al contrato para entregar el inmueble a fin de mes.

La tensión con los vecinos estaría relacionada con su vinculación a la investigación por el asesinato de Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, y a las amenazas que el locutor radial denunció ante la policía, factores que habrían generado inquietud entre los residentes del condominio.

¿Y qué es de Camila Andrade?

En paralelo a esta situación, Camila Andrade publicó en sus redes sociales un mensaje optimista tras la confirmación de su quiebre con Kaminski.

En una storie de Instagram, expresó: “Desearles lo más bonito, las energías más lindas, aunque existan días duros y difíciles como para todo el mundo, en distintas escalas, con distintos problemas, con distintas cosas...”.

La modelo complementó su mensaje diciendo que “lo más bonito, al final, es saber que sí existen motivos para seguir adelante. Así es que dale con todo, si este es un mensaje que necesitabas escuchar. Espero que te haya hecho sentido y te mando un superbeso para ti”.