Este aroma puede estimular la materia gris del cerebro y mejorar la memoria, según estudio japonés / Sergey Mironov

Un grupo de investigadores en Japón descubrió que exponerse de manera continua a un aroma específico puede aumentar el volumen de la materia gris del cerebro, lo que podría abrir la puerta a nuevas terapias.

La investigación, publicada en Brain Research Bulletin (2025), fue realizada por expertos de la Universidad de Kioto y la Universidad de Tsukuba. En ella participaron 50 mujeres: 28 usaron durante un mes aceite con aroma a rosa en su ropa.

Al finalizar, las resonancias magnéticas mostraron que las mujeres expuestas al aroma de rosa presentaban un incremento en la materia gris, en comparación con las del grupo control.

“Este estudio es el primero en demostrar que la inhalación continua de un aroma puede cambiar la estructura cerebral”, señalaron los autores.

Los resultados mostraron que el aumento no fue uniforme en todo el cerebro. La amígdala, encargada de procesar emociones, y la corteza orbitofrontal, relacionada con los olores agradables, apenas presentaron cambios.

En cambio, el corteza cingulada posterior (PCC) —área vinculada a la memoria y las asociaciones— sí registró un crecimiento significativo.

Aunque un aumento de materia gris no implica directamente “más inteligencia”, el hallazgo podría tener un potencial terapéutico. El PCC suele reducirse en personas con Alzheimer, por lo que mantenerlo activo mediante estímulos olfativos podría retrasar su deterioro.

Los científicos plantean que esta técnica sencilla —similar a llevar perfume o colonia— podría ser una estrategia económica y accesible para estimular la plasticidad cerebral y prevenir la demencia.

“Por lo tanto, el resultado del estudio sugiere que la inhalación continua de aceite esencial de rosa puede prevenir la atrofia cerebral y reducir el riesgo de demencia”, concluyeron.