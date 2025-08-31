;

Oficial: Ben Brereton deja Southampton y tiene nuevo equipo en Inglaterra

El delantero chileno fue enviado a préstamo a un rival directo por el ascenso a la Premier League.

Bastián Lizama

Ben Brereton tiene nuevo club en Inglaterra. El delantero chileno dejó otra vez el Southampton y fue presentado este domingo como nuevo refuerzo de Derby County, elenco que también milita en la Championship.

“¡El Derby County ha completado la firma del internacional Ben Brereton Díaz! El delantero llega al estadio Pride Park cedido por una temporada", detalló la nueva institución del atacante en redes sociales.

El seleccionado nacional, que fue convocado a La Roja para la última doble fecha de las Eliminatorias, buscará así retomar su mejor versión de la mano de los “Rams”, luego de no haber tenido espacio en Southampton.

“Fue algo obvio para mí venir a jugar más partidos, ayudar al equipo y jugar para un gran equipo”, declaró el futbolista de 26 años en su presentación.

Este será el sexto equipo en la carrera de Ben Brereton, luego de sus pasos por Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Villarreal, Sheffield United y el mencionado Southampton.

