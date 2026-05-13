Licencias médicas impulsan fuerte alza del ausentismo laboral en Chile: promedio supera los 30 días

El ausentismo laboral sigue creciendo en Chile. Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el promedio de ausencias en el Gobierno Central llegó a 32,3 días hábiles por trabajador al año, siendo las licencias médicas la principal causa.

De acuerdo con el organismo, más de 25 días del total de ausencias en el sector público corresponden a licencias médicas, especialmente licencias comunes. Y uno de los factores que más preocupa es que gran parte de ellas es por salud mental.

La situación también quedó reflejada en cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que informó que durante 2025 se emitieron más de 7 millones de licencias médicas en el país. Además, un 35,1% de los trabajadores con derecho a este beneficio utilizó al menos una licencia durante el año.

“El gran desafío hoy no es solamente reducir licencias, sino entender qué está ocurriendo con las personas antes de que lleguen a un estado de desgaste mayor”, explicó Carolina Guajardo, CEO de GoMind, healtech que desarrolla soluciones de salud preventiva.

En esa línea, la especialista aseguró que muchas empresas reaccionan cuando el trabajador ya está fuera de sus funciones y no antes, por lo que enfatizó la importancia de fortalecer la prevención, el seguimiento médico y el acompañamiento emocional.

El impacto del ausentismo también se extiende a sectores estratégicos. En minería, por ejemplo, alcanza un 4,8%, mientras que en el sector público las áreas de salud y educación concentran algunas de las mayores tasas de ausencias.

En ese contexto, los expertos apuntan a que las estrategias preventivas y el acompañamiento durante y después de una licencia médica podrían ayudar a reducir las ausencias prolongadas.