Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Estación Central: vendía armas de alto poder de fuego

Un ciudadano argentino de 59 años fue detenido en la comuna de Estación Central por el delito de tráfico de armas, en un operativo desarrollado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En el procedimiento también fue capturado un ciudadano chileno, quien presuntamente concretaba la compra del armamento al momento de la intervención policial.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el imputado ingresó a Chile en calidad de turista y permanecía en una residencial donde se incautaron cinco pistolas nuevas de distintas marcas y calibres, además de accesorios destinados a aumentar la capacidad de disparo de las armas. Entre ellas había dos pistolas Bersa de fabricación argentina, una Glock 17 equipada con un kit Roni y un conversor de cadencia de tiro, una Taurus G3 y una Canik Mete MC9L.

El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, explicó que los accesorios encontrados “aumentan su capacidad de disparo, dejándolas en modalidad automática, lo que precisamente es lo que genera mayor daño con el uso de esta arma”.

En esa línea, destacó que “es tan importante el resultado de esta investigación en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, lo que nos permite sacar de circulación estas armas que venían ingresando desde el extranjero para ser usadas por distintas organizaciones criminales en nuestro país”.

Según detalló la policía, el ciudadano chileno detenido mantenía en su poder US$8.000 en efectivo al momento de la transacción. Ambos serán formalizados por tráfico de armas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de armas prohibidas.

Por su parte, la fiscal Marcela Adasme, de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que “junto con la BIP de la PDI hemos dado un golpe a la criminalidad organizada en relación con la detención de estas dos personas y la incautación de cinco armas de fuego”.

Además, agregó que se trata de armamento “que venía del extranjero para el comercio y consumo nacional ilegal” y que “tienen un alto poder de disparo y una alta dañosidad a las personas”.

Desde la PDI señalaron además que el ciudadano argentino “es una persona de interés” para las autoridades de ese país, ya que estaría vinculado a otras investigaciones.

Respecto al mecanismo de internación, los investigadores indicaron que la principal hipótesis apunta al uso de vehículos de carga y automóviles que cruzan regularmente la frontera, donde las armas serían ocultadas para posteriormente ser distribuidas en distintas ciudades del país. Según la indagatoria, el imputado realizaba precisamente esa labor de distribución ilegal en territorio nacional.