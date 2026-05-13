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“Hemos sido muy irregulares; por algo estamos fuera de la Copa…”: Jugador de la UC lanza fuerte autocrítica

“Sabemos que tenemos que subir el nivel y volver a hacernos fuertes de local”, aseguró Cristián Cuevas.

Daniel Ramírez

“Hemos sido muy irregulares; por algo estamos fuera de la Copa…”: Jugador de la UC lanza fuerte autocrítica

“Hemos sido muy irregulares; por algo estamos fuera de la Copa…”: Jugador de la UC lanza fuerte autocrítica / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El volante de Universidad Católica, Cristián Cuevas, habló este miércoles en conferencia de prensa y realizó una potente autocrítica por la irregularidad de su equipo en torneos locales.

“Hemos sido muy irregulares este año, es un hecho. Por algo estamos quintos en la tabla del Campeonato Nacional y estamos prácticamente fuera de la Copa de la Liga. Sabemos que tenemos que subir el nivel y volver a hacernos fuertes de local, como el año pasado”, señaló el “Cimbi”.

“En muchos partidos debimos haber salido favorecidos, pero nos terminamos complicando nosotros mismos. Esto va de la mano con el rendimiento individual de cada jugador. No hemos podido demostrar la calidad que tenemos como jugadores”, admitió el futbolista de los “cruzados”.

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“Es totalmente diferente a lo que hemos sido en Copa Libertadores, donde hemos sacado buenos resultados de visita, algo que muchos no esperaban. Sacamos seis puntos jugando de visita en dos canchas muy difíciles”, destacó Cristián Cuevas sobre la buena campaña que lleva su equipo en el torneo continental.

Por otro lado, el volante abordó los duros partidos que se le vienen a la UC: los “cruzados” enfrentarán a Limache, Barcelona SC, Colo Colo y Boca Juniors en los próximos diez días.

“Tenemos un mes bastante cargado, pero estamos contentos de jugar tantos partidos seguidos. Eso es mérito de nosotros por haber clasificado a la Copa Libertadores el año pasado. No tengo dudas de que se vendrán cosas buenas este mes”, sostuvo el mediocampista.

Además, Cuevas le dedicó unas palabras a su entrenador, Daniel Garnero, quien está de luto por el sensible fallecimiento de su madre. “Le envío muchas fuerzas. Todos hemos pasado por pérdidas de familiares cercanos, son momentos difíciles. Esperamos entregarle una alegría el fin de semana”, comentó.

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