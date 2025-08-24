Segunda Luna de Sangre de 2025 se aproxima con eclipse lunar total más largo del año: en estos lugares se podrá ver

14 DE MARZO DE 2025 / SANTIAGO Eclipse Lunar, conocido Luna de Sangre desde el Observatorio Foster ubicado en el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin

La primera semana de septiembre se producirá el segundo y último eclipse lunar total de 2025, conocido como Luna de Sangre.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa y filtrando solo los tonos rojos y naranjas que tiñen el satélite de manera rojiza.

Según TimeandDate.com, la fase parcial comenzará el domingo 7 de septiembre a las 16:27 (UTC), el máximo se registrará a las 18:11 (UTC) y finalizará a las 20:55 (UTC).

La fase total tendrá una duración de 1 hora y 22 minutos, siendo el eclipse más largo del año y el más extenso desde 2022.

El fenómeno será visible en Europa, Asia, Australia y África, mientras que en Chile y gran parte de América Latina no podrá apreciarse en su totalidad.