Salamanca: balacera en las cercanías de colegio deja a una persona fallecida

Una segunda persona fue herida y se encontraría fuera de riesgo vital.

Sebastián Escares

Salamanca: balacera en las cercanías de colegio deja a una persona fallecida

En horas de la madrugada de este sábado 30 de agosto, se registró una balacera en la ciudad de Salamanca, en la región de Coquimbo, que dejó a una persona fallecida.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el incidente se produjo al costado de la escuela Municipal de Santa Rosa mientras dos personas iban a bordo de un auto. Como resultado del hecho, hay una víctima fatal y otra persona herida.

Revisa también:

ADN

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, sostuvo que “en este momento personal especializado está trabajando en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística a fin de poder establecer la dinámica de los hechos y poder identificar a los autores del mismo”.

Las víctimas corresponderían a hombres chilenos de 29 años de edad. El fallecido, habría recibido un impacto de bala en su tórax y falleció al ser trasladado al hospital de Salamanca.

Por otro lado, el sujeto herido fue trasladado al hospital de Illapel y se encontraría fuera de riesgo vital.

