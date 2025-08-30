Salamanca: balacera en las cercanías de colegio deja a una persona fallecida

En horas de la madrugada de este sábado 30 de agosto, se registró una balacera en la ciudad de Salamanca, en la región de Coquimbo, que dejó a una persona fallecida.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el incidente se produjo al costado de la escuela Municipal de Santa Rosa mientras dos personas iban a bordo de un auto. Como resultado del hecho, hay una víctima fatal y otra persona herida.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, sostuvo que “en este momento personal especializado está trabajando en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística a fin de poder establecer la dinámica de los hechos y poder identificar a los autores del mismo”.

Las víctimas corresponderían a hombres chilenos de 29 años de edad. El fallecido, habría recibido un impacto de bala en su tórax y falleció al ser trasladado al hospital de Salamanca.

Por otro lado, el sujeto herido fue trasladado al hospital de Illapel y se encontraría fuera de riesgo vital.