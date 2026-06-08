Aprueban polémico proyecto minero de tierras raras en Penco y Lirquén con fuerte oposición ciudadana

En medio de manifestaciones y un tenso ambiente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Biobío aprobó el proyecto minero de tierras raras de la empresa Aclara Research, el cual busca instalarse en los cerros de las comunas de Penco y Lirquén.

La iniciativa recibió luz verde tras obtener 12 votos a favor, contando con el respaldo de la Delegación Presidencial y las secretarías regionales ministeriales (Seremis) de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo Social.

Según los antecedentes presentados en la sesión, la construcción de este proyecto minero contempla un periodo de nueve años de edificación y se proyecta que generará un promedio de 901 puestos de trabajo en la zona.

“No queremos ser una zona de sacrificio”

La decisión de las autoridades desató la indignación inmediata de las agrupaciones vecinales que llegaron hasta la sede de la Delegación Presidencial para manifestar su rechazo. Camila Arriagada, vocera de las juntas de vecinos opositoras al proyecto, calificó el actuar de los seremis como “irresponsables y negligentes”. La dirigenta acusó que la aprobación responde a acuerdos previos del Gobierno para vender estos minerales a Estados Unidos e incentivar el extractivismo, advirtiendo que la comunidad busca potenciar “la vocación turística y gastronómica de nuestra comuna y no ser una zona de sacrificio minero”.

Frente a este escenario adverso, los opositores confirmaron que el conflicto está lejos de terminar. Ragada anunció que la comunidad recurrirá a todas las instancias de recursos administrativos y legales para frenar la iniciativa, argumentando que no todas las observaciones ciudadanas fueron respondidas de manera satisfactoria durante el proceso de evaluación.

El temor a la radiactividad

Uno de los principales argumentos de los vecinos para rechazar la faena minera es el riesgo ambiental y sanitario. La vocera explicó que existen profundas dudas respecto a la presencia de radiactividad en el territorio una vez que comiencen las operaciones. Según detalló, minerales radiactivos como el torio y el uranio se encuentran de forma natural en el suelo arcilloso del sector, y al ser removidos durante la extracción, podrían generar contaminación.

La preocupación se agrava debido a la cercanía de las faenas con las zonas habitadas, ya que las áreas de disposición del material quedarían a menos de un kilómetro de la población de Penco. Como antecedente, la dirigenta señaló que en Brasil, donde la misma empresa Aclara evalúa proyectos similares, la institucionalidad ambiental ya está exigiendo informes específicos sobre el manejo de estos elementos radiactivos.

Desde la empresa

Desde la Empresa señalan que este hito “permite avanzar en el desarrollo del primer proyecto de tierras raras de Chile y marca el inicio de una nueva cadena de valor industrial sostenible en la Región del Biobío, vinculada a minerales críticos para tecnologías asociadas a la electromov las energías renovables y otros desafíos de la transición energética global”.

Enrique Donoso, gerente general de Aclara Resources Chile, valoró este proceso que culmina con la aprobación de la autoridad ambiental, destacando el trabajo realizado: “La aprobación de la COEVA representa un paso muy significativo para nuestro proyecto y es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio. Valoramos ambiental que ha permitido fortalecer el proyecto el proceso de tramitación y sus compromisos socioambi entales” .