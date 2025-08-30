Profesora en África se vuelve viral por enseñar a niños a prevenir el abuso infantil

Santiago

Durante la semana, un video sobre una profesora en Nimbia, África, se volvió viral, todo esto porque la mujer cantaba una canción en la que daba indicaciones de cuidados de la privacidad a los estudiantes.

En concreto, la profesional, identificada como Gelda Waterboer, se transformó en fenómeno en TikTok al cantar junto a sus estudiantes que nadie debe tocar sus partes privadas y que, si ocurre, deben contarlo de inmediato a sus padres o profesores. El video se viralizó rápidamente y abrió un debate sobre la educación temprana en prevención del abuso.

Aunque algunos usuarios criticaron la iniciativa por considerar que los niños de primer grado son demasiado pequeños para abordar el tema, la profesora defendió su método.

“Hay niños ahora mismo que están sufriendo abuso y ni siquiera son conscientes de que es abuso porque nadie les dijo que estaba mal ser tocados de esa manera”, respondió en otro registro.