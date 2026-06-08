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Corte de Apelaciones acoge recursos contra Jorge Valdivia y restablece arresto domiciliario

Este lunes, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones resolvió que el exfutbolista volverá al arresto domiciliario parcial nocturno.

Nicolás Lara Córdova

Corte de Apelaciones acoge recursos contra Jorge Valdivia y restablece arresto domiciliario

Este lunes, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y la querellante contra Jorge Valdivia, manteniendo al exfutbolista bajo la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno.

El pasado 29 de mayo, la defensa de Valdivia, quien está formalizado por los delitos de violación y abuso sexual, solicitó reemplazar la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno por firma mensual y arraigo nacional. La petición fue acogida por el 4° Juzgado de Garantía.

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Sin embargo, la decisión fue apelada por la Fiscalía de Género para que fuera revisada por la Corte de Apelaciones, la que este lunes resolvió a favor de la querellante.

De esta manera, Jorge Valdivia mantendrá como medidas cautelares vigentes el arresto domiciliario parcial nocturno, firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas.

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