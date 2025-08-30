;

Prisión preventiva para 5 policías bolivianos y un civil detenidos en la frontera con 600 kilos droga y armas de fuego

Tras la formalización, se fijó un plazo de 150 días para la investigación.

Juan Castillo

Francisco Bueno

02:57

En prisión preventiva quedaron cinco policías bolivianos y una persona civil de la misma nacionalidad que fueron sorprendidos en territorio nacional portando armamento de fuego y droga.

Esto se logra tras un patrullaje preventivo que desarrollaba Carabineros, cuando personal policial detuvo a estas personas mientras transitaban cerca de Hito Cajón, en Antofagasta.

Los detenidos mantenían 600 kilos de droga, armas, municiones y un vehículo por encargo por robo. Los involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

Durante la formalización, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, mencionó que los uniformados de nacionalidad boliviana eran integrantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y que al momento de la detención se trasladaban en un vehículo institucional.

Asimismo, la persona civil se movilizaba en una camioneta con patente chilena, la cual había sido robada en el país.

Además, se expuso que los efectivos bolivianos dispararon en múltiples oportunidades en contra de la camioneta conducida por el civil, a quien redujeron, instante en el que fueron sorprendidos por Carabineros.

Los cinco agentes policiales fueron formalizados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de droga.

En tanto, el civil fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

En el vehículo que mantenía encargo por robo se encontraron 500 kilos de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína, mientras que en el otro vehículo se halló distinto armamento y munición de distinto calibre.

Tras la formalización, se fijó un plazo de 150 días para la investigación.

