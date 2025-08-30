;

Reo que se fugó de hospital en Arica fue recapturado

Luis Loaiza Roseel, interno de nacionalidad peruana, aprovechó un descuido durante su custodia en el hospital Dr. Juan Noé Crevani.

Verónica Villalobos

27 de Noviembre del 2018/SANTIAGO

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Santiago

Durante la mañana de este sábado, Loaiza Roseel, de 27 años, se fugó tras arrebatarle el arma de servicio al funcionario de Gendarmería que lo vigilaba mientras estaba atendido por lesiones cortopunzantes sufridas en la cárcel. El incidente generó un amplio operativo policial en Arica.

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, explicó que “la cárcel de Arica queda a ocho kilómetros de la ciudad, pero este señor estaba siendo atendido en el hospital por alguna emergencia y aprovechó la oportunidad de escapar en un descuido”.

Pasadas las 11:00 de la mañana, Carabineros informó que el interno fue recapturado y puesto nuevamente bajo custodia, poniendo fin a la fuga.

Luis Loaiza Roseel mantiene un historial de causas por distintos delitos, incluyendo la más reciente por robo con violencia.

