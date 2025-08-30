Metro de Santiago anuncia el cierre de una estación de la Línea 2: así está funcionando el servicio hoy
La estación se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Revisa acá todos los detalles.
Recientemente, el Metro de Santiago anunció el cierre de una estación de la Línea 2 del servicio.
En concreto, según lo comunicado por la empresa la Estación Santa Ana de la Línea 2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.
¿La razón? Se debería a un “procedimiento de salud”, según informaron en redes sociales.
En esa misma línea, desde Metro informaron que “la combinación de Santa Ana L5 está suspendida”.