Metro de Santiago anuncia el cierre de una estación de la Línea 2: así está funcionando el servicio hoy

La estación se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Metro

Metro / Diego Martin

Recientemente, el Metro de Santiago anunció el cierre de una estación de la Línea 2 del servicio.

En concreto, según lo comunicado por la empresa la Estación Santa Ana de la Línea 2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

¿La razón? Se debería a un “procedimiento de salud”, según informaron en redes sociales.

En esa misma línea, desde Metro informaron que “la combinación de Santa Ana L5 está suspendida”.

