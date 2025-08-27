El megacohete Starship de SpaceX, la nave espacial más grande jamás construida, completó con éxito este martes su décimo lanzamiento de prueba, marcando un hito para la compañía de Elon Musk después de varios intentos fallidos.

El despegue se realizó desde la base de SpaceX en el sur de Texas, luego de haber sido postergado en dos ocasiones por problemas técnicos y condiciones meteorológicas adversas.

La nave y su propulsor, Super Heavy, cumplieron todos los objetivos previstos por la compañía durante la prueba de poco más de una hora, y la cápsula superior Starship amerizó sin incidentes en el océano Índico una hora y seis minutos después del lanzamiento.

“Ver cómo Starship completa su vuelo y ameriza correctamente es un gran paso para nuestro objetivo de reutilizar el cohete y reducir los costos de futuras misiones a la Luna y Marte”, comentó un portavoz de SpaceX.

Hay que recordar que los tres intentos anteriores habían terminado en explosiones, lo que obligó a la compañía a realizar múltiples modificaciones en el diseño.

La investigación del noveno vuelo, ocurrido el 27 de mayo, reveló fugas de combustible que afectaron la estabilidad del cohete y provocaron su destrucción.

Entre los ajustes realizados, SpaceX retiró varias losetas de la nave para evaluar las zonas más vulnerables durante la reentrada atmosférica.

Durante la transmisión en vivo, que contó con imágenes desde cámaras a bordo y satélites Starlink, empleados y entusiastas siguieron de cerca los distintos hitos de la misión.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

La separación del propulsor Super Heavy se produjo aproximadamente siete minutos después del despegue y cayó de forma controlada en el Golfo de México, aunque aún no se ha confirmado si se recuperó intacto.

Además, Starship realizó dos pruebas clave que habían quedado pendientes en vuelos anteriores: el despliegue simulado de satélites desde un portón lateral de la nave y el reencendido de un motor durante el vuelo.

Según los directivos de SpaceX, esto representa un logro significativo, ya que solo se había conseguido una vez en pruebas anteriores.

Tras completar estas maniobras, Starship ascendió hacia el espacio y, 45 minutos después del despegue, inició su reentrada en la atmósfera terrestre a velocidad subsónica, culminando su trayecto exitosamente en el océano Índico.

Este vuelo marca un avance importante en la ambiciosa hoja de ruta de SpaceX, que busca hacer de Starship un sistema totalmente reutilizable para futuras misiones tripuladas y de carga hacia destinos como la Luna y Marte.