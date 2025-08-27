;

VIDEO. Starship de SpaceX logra su primer vuelo exitoso de 2025 luego de tres intentos fallidos

Desde la compañía valoraron este importante paso con miras a futuras misiones.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / RONALDO SCHEMIDT

El megacohete Starship de SpaceX, la nave espacial más grande jamás construida, completó con éxito este martes su décimo lanzamiento de prueba, marcando un hito para la compañía de Elon Musk después de varios intentos fallidos.

El despegue se realizó desde la base de SpaceX en el sur de Texas, luego de haber sido postergado en dos ocasiones por problemas técnicos y condiciones meteorológicas adversas.

La nave y su propulsor, Super Heavy, cumplieron todos los objetivos previstos por la compañía durante la prueba de poco más de una hora, y la cápsula superior Starship amerizó sin incidentes en el océano Índico una hora y seis minutos después del lanzamiento.

“Ver cómo Starship completa su vuelo y ameriza correctamente es un gran paso para nuestro objetivo de reutilizar el cohete y reducir los costos de futuras misiones a la Luna y Marte”, comentó un portavoz de SpaceX.

Revisa también:

ADN

Hay que recordar que los tres intentos anteriores habían terminado en explosiones, lo que obligó a la compañía a realizar múltiples modificaciones en el diseño.

La investigación del noveno vuelo, ocurrido el 27 de mayo, reveló fugas de combustible que afectaron la estabilidad del cohete y provocaron su destrucción.

Entre los ajustes realizados, SpaceX retiró varias losetas de la nave para evaluar las zonas más vulnerables durante la reentrada atmosférica.

Durante la transmisión en vivo, que contó con imágenes desde cámaras a bordo y satélites Starlink, empleados y entusiastas siguieron de cerca los distintos hitos de la misión.

La separación del propulsor Super Heavy se produjo aproximadamente siete minutos después del despegue y cayó de forma controlada en el Golfo de México, aunque aún no se ha confirmado si se recuperó intacto.

Además, Starship realizó dos pruebas clave que habían quedado pendientes en vuelos anteriores: el despliegue simulado de satélites desde un portón lateral de la nave y el reencendido de un motor durante el vuelo.

Según los directivos de SpaceX, esto representa un logro significativo, ya que solo se había conseguido una vez en pruebas anteriores.

Tras completar estas maniobras, Starship ascendió hacia el espacio y, 45 minutos después del despegue, inició su reentrada en la atmósfera terrestre a velocidad subsónica, culminando su trayecto exitosamente en el océano Índico.

Este vuelo marca un avance importante en la ambiciosa hoja de ruta de SpaceX, que busca hacer de Starship un sistema totalmente reutilizable para futuras misiones tripuladas y de carga hacia destinos como la Luna y Marte.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad