Muere Luisa Riveros, la dirigente vecinal que emocionó al Papa Juan Pablo II durante la dictadura

Su intervención ante la máxima autoridad de la Iglesia Católica, se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa visita que pasó a la historia.

Verónica Villalobos

Santiago

Durante la madrugada de este sábado 30 de agosto, se informó sobre el lamentable fallecimiento de Luisa Riveros, histórica dirigente vecinal de la población La Bandera y recordada figura en la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987.

Luisa ganó reconocimiento en el país y en el mundo por su testimonio ante el Pontífice, en el que denunció la pobreza, la represión y el sufrimiento de los ciudadanos bajo la dictadura militar.

El emblemático discurso de Riveros

En abril de 1987, en un encuentro en La Bandera, Riveros fue una de las dos personas elegidas para hablar ante el Papa Juan Pablo II.

En el momento, habló sobre la realidad que vivían miles de familias chilenas en un contexto de vulneración de derechos, pobreza y persecución política. Su discurso, se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa visita.

Riveros dedicó su vida al trabajo comunitario y a la defensa de los derechos sociales, convirtiéndose en un símbolo de dignidad y resistencia popular.

Los restos de Luisa serán velados en su casa de la población Violeta Parra.

