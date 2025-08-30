;

Exintegrante de “Rojo” se defiende tras demanda por pensión de alimentos: “Cuando nació me di cuenta que no era mío”

En tanto, la expareja del artista lo acusó de no estar presente ni económica ni emocionalmente en la vida del menor.

El cantante Juan David Rodríguez, conocido por su paso en el programa Rojo, rompió el silencio tras la demanda de pensión de alimentos que enfrenta y la reciente orden de arresto nocturno en su contra.

En conversación con el programa “Only Fama” de Mega, el artista entregó su versión de los hechos y apuntó contra su expareja, Yamila Rosales, con quien tuvo un hijo de tres años.

La versión del cantante

Rodríguez aseguró que vivió momentos muy difíciles tras el nacimiento del menor: “Ella me destruyó la vida, fui la burla de muchas personas. Me sentí un imbécil durante nueve meses”, señaló.

En esa línea, el artista explicó que solicitó un examen de ADN porque dudaba de su paternidad. “Cuando nació me di cuenta que no era mío. Después hicimos un ADN de esos con cotonito (...) Para mí no era fidedigno”, agregó.

La respuesta de Yamila Rosales

Por su parte, Rosales calificó como humillante el proceso de la prueba de ADN: “Ver a tu hijo de cuatro días recién nacido al que le están metiendo un cotonito es terrible, doloroso”, dijo.

“Me despedí de él y le agradecí por ser un maestro en mi vida, porque me enseñó lo que es el dolor”, expresó al mismo medio, agregando que desde entonces Rodríguez no ha estado presente.

En medio de la disputa, un tribunal dictó orden de arresto nocturno contra el cantante por el no pago de la pensión de alimentos. Sin embargo, Rodríguez aseguró que ya saldó la deuda.

Finalmente, fue categórico al descartar un acercamiento con el niño: “Yo no voy a sacrificar el tiempo de mi hija por un niño que ni siquiera tiene la voluntad de hacerme un ADN para demostrar que es mi hijo”, sentenció.

