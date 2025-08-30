;

Demandan a Amazon por presunta publicidad engañosa en su plataforma de streaming Prime Video

Usuarios expresaron su molestia y acudieron a la justicia.

Juan Castillo

Un grupo de subscriptores de Prime Video en Estados Unidos presentaron una demanda colectiva en contra de Amazon, acusando una presunta publicidad engañosa.

Según se señala en la demanda, pese del pago mensual por la suscripción, la plataforma de streaming ofrece películas bajo el término “comprar” o “adquirir”.

Esto no es un caso nuevo que Amazon atraviesa por este tema, ya que en 2020 atravesó un litigio de similares características.

En dicha ocasión, la compañía argumentó que el término “comprar” o “adquirir” no inducía a error, ya que apelaban a que los usuarios entenderían que esto se trataba a un tema de licencias y derechos.

Esta acción judicial no busca que Amazon termine con su modelo de negocio, sino que transparente y entregue mayor precisión respecto al servicio ofrecido, para que así los consumidores puedan decidir si les conviene suscribirse o no a la plataforma.

