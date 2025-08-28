;

ARGENTINA. Tribunal ratifica obligación de padre para pagar Netflix a su hijo por concepto de pensión de alimentos

Esta determinación sienta un precedente, ya que incorporación de bienes digitales dentro del marco jurídico de pensiones, un área tabú hasta ahora.

Juan Castillo

La Justicia Civil de Argentina confirmó una resolución que modifica la pensión de alimentos a pagar por un padre, quien deberá responsabilizarse de los gastos como escolaridad, servicios de internet, telefonía e incluso Netflix.

En detalle, el hombre deberá seguir manteniendo los pagos exclusivamente en beneficio del hijo menor de edad, pero no tendrá la misma obligación respecto del hijo mayor, por haber cumplido los 21 años de edad.

En primera instancia, la madre y demandante en el caso apeló a esta decisión, señalando que el hijo mayor seguía estudiando.

Sin embargo, el tribunal sostuvo en su fallo que “se advierte que los alimentos a favor del joven I. A. -una vez que ella alcanzó los 21 años- exceden el marco del presente y -en su caso- debe implantarse el reclamo por la vía y forma pertinente”.

Esta orientación judicial plantea que el acceso a ciertas plataformas de entretenimiento no es un lujo, sino un componente relevante del entorno familiar y del bienestar emocional del menor.

Además, sienta un precedente, ya que incorpora bienes digitales dentro del marco jurídico de pensiones, un área tabú hasta ahora.

