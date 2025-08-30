;

Encuentran más de 35 cuerpos vinculados a presunta secta religiosa en Kenia

El caso ha sido relacionado con la “masacre de Shakahola”, donde más de 430 personas murieron.

Las autoridades de Kenia confirmaron el hallazgo de 37 cuerpos en la aldea de Kwa Binzaro. Tras días de búsqueda, las exhumaciones fueron suspendidas y ahora se realizarán autopsias para identificar a las víctimas.

El caso ha sido vinculado con la “masacre de Shakahola” de 2023, donde más de 430 personas murieron tras ser inducidas a ayunar por el predicador Paul Mackenzie, actualmente en juicio.

Aunque la búsqueda oficial terminó, los equipos forenses seguirán en la zona en caso de hallar nuevas tumbas. Las autoridades llamaron a familias con parientes desaparecidos a entregar muestras genéticas en el hospital de Malindi.

Hasta ahora, 11 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hallazgos, incluida la mujer que compró el terreno donde se encontraron las fosas. Sin embargo, los antiguos propietarios aseguran que nunca le vendieron esas tierras.

Las investigaciones buscan determinar si este nuevo hallazgo responde a la misma red de fanatismo religioso que causó la tragedia en Shakahola, o si se trata de otro grupo derivado.

En aquella ocasión, más de 430 personas —incluidos niños— murieron en el bosque de Chakama tras seguir las órdenes del líder religioso, quien los instó a ayunar hasta morir para “reencontrarse con Jesucristo”.

