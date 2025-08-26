;

Netanyahu lamenta bombardeo de Israel a hospital en Gaza y lo tilda de “trágico accidente”

“Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles”, dijo el primer ministro de Israel.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó el bombardeo por parte del Ejército en contra del Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la franja de Gaza.

Este ataque dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas cinco periodistas de medios internacionales.

Netanyahu calificó el hecho como un “trágico accidente”. “Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en el Hospital Nasser de Gaza”, señaló en un comunicado.

Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva”, complementó Netanyahu.

Además, la autoridad israelí reiteró que la ofensiva militar de su país es contra “los terroristas de Hamás”.

Este ataque desató una ola de condenas por parte de varios países, organismos internacionales y ONGs, que recuerdan que es una violación del derecho internacional atacar a civiles.

