¿Qué pasará en Chile? Quiebra empresa dueña de reconocidas marcas playeras

La industria de la moda playera atraviesa un duro golpe tras la declaración de quiebra de Liberated Brands, compañía que operaba reconocidas marcas deportivas a nivel mundial.

Entre ellas destacan Roxy, Billabong, Quiksilver, Volcom, RVCA, DC Shoes y Element.

Según informó la empresa, la crisis financiera se originó por la preferencia de los consumidores hacia la moda rápida, además de la inflación.

El proceso de quiebra afecta directamente a más de 120 locales en Estados Unidos y Canadá, principalmente de la marca Volcom.

¿Qué pasará con marcas como Billabong y Quiksilver?

Sin embargo, el futuro de estas marcas no corre riesgo. Las marcas fueron adquiridas por el grupo Authentic Brands Group (ABG).

Frente a esta crisis, ABG ya está trabajando en la reubicación de estas marcas con nuevos socios, garantizando su continuidad en el mercado global.

En Chile también se ha visto el impacto. Este año, la tienda Roxy en Parque Arauco cerró sus puertas, siendo reemplazada por la heladería argentina Lucciano’s.

Pese a esto, Rodolfo Sotura, CEO de World Sport SRL, explicó que “la marca en sí no quebró. Sigue presente y operativa en todo el mundo. La que anunció el cierre es la licenciataria de los locales en los Estados Unidos”.