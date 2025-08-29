Fue campeón con Colo Colo, jugó en La Roja y ahora quedó sin club: “Se ha puesto fin a su contrato”

A través de un comunicado oficial, Everton de Viña del Mar anunció este viernes que, por mutuo acuerdo, dio por finalizado su contrato con el extremo derecho Juan Delgado.

“Everton de Viña del Mar informa a la comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de mutuo acuerdo con el jugador, se ha puesto fin de manera anticipada al contrato que unía a Juan Antonio Delgado Baeza con el club“, informó la institución en redes sociales.

En esa línea, detallaron: “El experimentado futbolista llegó en el mercado de invierno de la temporada 2024, demostrando siempre su liderazgo, calidad humana y el profesionalismo que le ha permitido jugar en importantes ligas alrededor del mundo".

“Agradecemos a Juan su entrega permanente y la pasión que demostró cada vez que defendió nuestra camiseta. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, agregó el cuadro ruletero.

Cabe recordar que el formado en Colo Colo retornó al fútbol chileno en julio de 2024 luego de un largo periodo en el extranjero, donde defendió los colores de clubes como Necaxa (México) y Paços de Ferreira (Portugal).

Su último antes de arribar a Everton fue el Sheffield Wednesday de la Championship de Inglaterra. Así, Delgado alcanzó a jugar solo 14 partidos con el elenco viñamarino entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, sin registrar goles ni asistencias.