¿Se gana bien? Esta sería el dinero que pagan por hacer un podcast en Chile

Cada vez son más las personas que se atreven a probar suerte con este tipo de formato.

Sebastián Escares



Uno de los formatos de información y entretenimiento en línea que cada vez agarra más fuerza en Chile y el mundo, son los podcast.

Son similares a un programa de radio, con la diferencia de que son distribuidos a través de internet y se pueden escuchar en cualquier momento, esa sería una definición de lo que es un podcast.

En nuestro país son muchas las personas que se han animado a probar suerte con este formato. Ante ello, es que muchos se preguntarán: ¿Se gana bien haciendo un podcast?



Francisco Ackermann, influencer del área de las finanzas, en conversación con LUN contó su experiencia. Tiene tres podcast, trabaja con las productoras JP Producciones y Haddock. Todos se emiten por YouTube.

De sus tres programas, dos son rentables, según contó. “Los sponsors con menos exposición pagan $1.500.000 mensual aproximadamente y los que tienen más intervenciones llegan a los $3.000.000. La rentabilidad final es mucho menor porque hay que pagar toda la producción que hay detrás”, detalló Ackermann al medio antes citado.

Ingresos por visualizaciones

El influencer de finanzas reveló que en su podcast “Con peras y finanzas” tiene en promedio 25.000 visitantes por episodio. “Genera $1.000.000 y $1.500.000 al mes”, describió.

Uno de los podcast de los que se ha hablado en el último tiempo, es “Como están los weones”, el cual conducía Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida. Dicho espacio dejó de funcionar luego de que el animador inscribió a su nombre el título del espacio en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), sin incluir a su compañera.

Respecto a cuánto ganaba el ex dúo, Ackermann indicó que “yo creo que ellos no bajaban de los $15.000.000 por sponsor”.

