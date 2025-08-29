Rematarán más de 600 maletas extraviadas en el Aeropuerto de Santiago: cuándo será y quiénes pueden participar

Un grupo de pasajeros llevan sus maletas en un aeropuerto / picture alliance

Durante esta jornada, se dio a conocer que se realizará un nuevo remate de maletas extraviadas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Tal y como suele suceder cada año, la Municipalidad de Pudahuel en conjunto con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez se preparan para hacer un remate en el recinto, según informó The Clinic.

En total, más de 600 maletas que serán subastadas, entre las que hay bolsas y mochilas que nunca fueron reclamadas por sus dueños.

Junto a lo anterior, también habrá patinetas, cuadros y elementos para la nieve, los cuales serán rematados a quien ofrezca una cifra más alta de dinero.

Acorde a lo publicado por el citado medio, año tras año la Municipalidad de Pudahuel logra recaudar, aproximadamente, $30 millones en estas subastas.

En tanto, los recursos generados a través del remate serán destinados a solventar las necesidades de la comuna y de sus habitantes.

¿Cuándo se realizará el remate? La subasta se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, mientras que el cierre de inscripciones será el día 27 de octubre.

¿Cómo participar? Pueden hacerlo todas las personas mayores de 18 años, presentando la cédula de identidad, Clave Única y pagando la garantía dentro del plazo.

Cabe señalar, que la garantía general (vehículos y especies) es de $1.000.000. En tanto, la garantía sólo para especies tiene un valor de $500.000.