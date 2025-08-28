;

“De los errores se aprende”: Rosario Bravo revela qué hará con tatuaje que compartía con Daniel Fuenzalida

La influencer se refirió a la decisión del animador de borrar el tatuaje con el nombre del podcast que ambos realizaban. “Que haga lo que quiera”, expresó.

Ruth Cárcamo

Han pasado varias semanas del polémico quiebre de la amistad de Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida, quienes formaron una relación laboral tras dar vida al podcast “¿Cómo están los weones?”.

Esto se generó luego de darse a conocer que el animador inscribió a su nombre el título del espacio en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), sin incluir a su compañera.

Posteriormente, Fuenzalida traspasó la inscripción a Bravo y, de paso, se borró el tatuaje con el nombre del podcast que ambos compartían, decisión que no dejó indiferente a la influencer.

“Que haga lo que quiera, pero yo no borraría nada”

Al respecto, Rosario Bravo descartó tomar la misma acción: “Me preguntaron harto si me borraría el tatuaje después de lo que pasó, pero dije que no, porque esa frase es la que me mostró que yo podía experimentar en otro rubro”, consignó LUN.

“La frase viene de mucho antes que el podcast, con ella saludo a mis seguidores en TikTok desde que empecé”, añadió.

Consultada por su parecer ante la decisión de Eduardo Fuenzalida, la influencer expresó que “para mí la frase tiene otro significado del que pueda tener para él. Que la hayamos usado para nombrar el podcast es una cosa, pero para mí es mucho más profunda”.

“Si para él es un mal recuerdo, si él se la quiere borrar que haga lo que quiera, pero yo no borraría nada. De los errores se aprende y yo no voy borrando etapas de mi vida”, cerró.

