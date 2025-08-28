;

Por cierre de tiendas: conocida marca de ropa tiene hasta 60% de descuento en remate final

Dos de sus locaciones dirán adiós muy pronto. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Marcus Chung

Hace algunos días se dio a conocer que la icónica marca de ropa Esprit cerrará dos de sus tiendas en Chile.

La noticia no fue del todo sorpresiva, ya el año pasado se reveló el complejo momento económico de la cadena a nivel global.

Por poner un ejemplo europeo, en Alemania ya bajaron la cortina de más de 50 locaciones.

Revisa también:

ADN

En tanto, en esta parte del mundo dejarán de operar en Cenco Mall Temuco y Parque Arauco en el sector oriente de Santiago. Mantendrán unas pocas locaciones del negocio.

Debido a lo anterior, se pueden encontrar importantes descuentos en prendas y accesorios para hombres y mujeres. Por ejemplo, en Parque Arauco hay hasta 60% de rebaja en los precios.

Según America Retail, el adiós de los dos puntos de venta está programado para este fin de mes así que queda muy poco para darse una vuelta por los centros comerciales.

Cabe recordar que en el territorio nacional Esprit opera bajo la franquicia de Manufacturas Interamericanas Group (Maisa), perteneciente al holding San Nicolás Holding (SN Holding), propiedad de la familia Abumohor.

ADN

Así luce la vitrina de Esprit en Parque Arauco

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad