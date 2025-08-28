Por cierre de tiendas: conocida marca de ropa tiene hasta 60% de descuento en remate final

Hace algunos días se dio a conocer que la icónica marca de ropa Esprit cerrará dos de sus tiendas en Chile.

La noticia no fue del todo sorpresiva, ya el año pasado se reveló el complejo momento económico de la cadena a nivel global.

Por poner un ejemplo europeo, en Alemania ya bajaron la cortina de más de 50 locaciones.

En tanto, en esta parte del mundo dejarán de operar en Cenco Mall Temuco y Parque Arauco en el sector oriente de Santiago. Mantendrán unas pocas locaciones del negocio.

Debido a lo anterior, se pueden encontrar importantes descuentos en prendas y accesorios para hombres y mujeres. Por ejemplo, en Parque Arauco hay hasta 60% de rebaja en los precios.

Según America Retail, el adiós de los dos puntos de venta está programado para este fin de mes así que queda muy poco para darse una vuelta por los centros comerciales.

Cabe recordar que en el territorio nacional Esprit opera bajo la franquicia de Manufacturas Interamericanas Group (Maisa), perteneciente al holding San Nicolás Holding (SN Holding), propiedad de la familia Abumohor.